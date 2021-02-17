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https://1prime.ru/business/20210217/833066659.html
Антимонопольная служба проверит Uber и "Яндекс.Такси"
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила РИА... ПРАЙМ, 17.02.2021
такси, новости, экономика, бизнес, транспорт, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева.
"Доля Яндекс.Такси + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий",- сказала она.
В службе также отметили, что антимонопольным законодательством сам по себе факт доминирования на товарном рынке не запрещён, но запрещается злоупотребление доминирующим положением.
Ранее службы такси ответили на претензии властей Москвы о ценах на поездки