МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит расследование, чтобы оценить влияние Uber и "Яндекс.Такси" на цены и комиссии на такси в Москве и Подмосковье, сообщила РИА Новости начальник управления регулирования связи и информационных технологий ведомства Елена Заева. В Москве из-за снегопада подорожало такси

"Доля Яндекс.Такси + Uber на территории Москвы и Московской области превышает 50%, ФАС проводит расследование на предмет оценки влияния деятельности агрегаторов такси на рынок пассажирских перевозок такси с точки зрения разумности и обоснованности установления цен и комиссий",- сказала она.

В службе также отметили, что антимонопольным законодательством сам по себе факт доминирования на товарном рынке не запрещён, но запрещается злоупотребление доминирующим положением.

Ранее службы такси ответили на претензии властей Москвы о ценах на поездки