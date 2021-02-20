МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. По мере открытия туристических направлений аферы с продажами билетов по низким ценам на несуществующие рейсы могут участиться. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты советуют туристам отдавать приоритет агрегаторам с проверенной репутацией или брать билеты напрямую у авиакомпаний. Специалисты также напоминают, что покупать туры до официального запуска полетной программы и открытия границ — рискованное дело, ведь ваша поездка может закончиться, даже не начавшись. Россиянам рассказали, как увеличить отпуск в два раза

Самым популярным мошенничеством с в этом году в России может стать обман с авиабилетами, заявил в субботу первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Летом или осенью можно ждать постепенного восстановления международных туристических полетов, и есть вероятность того, что злоумышленники станут продавать билеты на несуществующие рейсы. Еще одним возможный способ обмана — фальшивые сайты авиакомпаний для того, чтобы воровать данные банковских карт россиян. Усиленная реклама одного из открытых направлений может привести к увеличению внимания злоумышленников к этому маршруту, прогнозирует представитель ЦБ.

БЕСПЛАТНЫЙ СЫР В МЫШЕЛОВКЕ

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", согласны с тем, что перед путешественниками возникают угрозы, связанные как с мошенничеством c продажами авиабилетов по низким ценам на несуществующие рейсы, так и с продажей туров в страны с жесткими ограничениями.

В первом случае российским туристам необходимо понять, что "бесплатный сыр будет только в мышеловке", напоминает доцент кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

Если турист самостоятельно планирует свой тур без участия туроператора или турагента, он должен "максимально внимательно и серьезно" отнестись к выбору сайта по продаже авиабилетов. На рынке уже долгое время существуют метапоисковики авиабилетов с положительной репутацией: tutu.ru, aviasales, skyscanner.

Можно воспользоваться и официальными сайтами авиакомпаний, где отражаются все рейсы и цены на билеты в реальном времени.

"Поэтому, обнаружив подозрительный сайт, предлагающий авиабилеты по максимально низкой цене, туристу стоит, прежде всего, проверить, сколько стоят билеты на аналогичные рейсы на уже проверенных онлайн-площадках", — предупреждает эксперт. В Госдуме предложили дать отпуск родителям школьников на время каникул

В настоящее время цены на сайте авиакомпании и агрегатора, как правило, совпадают, добавляет преподаватель университета "Синергия" Светлана Захарова.

К тому же в случае изменения или отмены рейса работать напрямую с авиакомпанией быстрее и эффективнее. Эксперт не советует оплачивать авиабилеты переводом на карту и электронными деньгами: обязательно должен быть чек на конкретную покупку, а не просто чек о переводе на карту/кошелек.

КОТ В МЕШКЕ

С продажей туров в страны с жесткими ограничениями ситуация сложнее. Некоторые страны действительно открыли свои границы для приема россиян, но касается это, прежде всего, граждан, имеющих близких родственников в стране, обладателей дипломатических и служебных паспортов, приезжающих в качестве экспертов по долгу службы, а также тех, у кого есть гражданство той или иной страны.

"Поэтому, если представители туроператоров или турагентов предлагают вам туры во Вьетнам, Финляндию, Индию или Катар, уточните через открытые источники в сети Интернет, можете ли вы как турист посетить данную страну", — предупреждает Гареев.

В противном случае, ваша поездка может закончиться, не начавшись, в российском аэропорту, либо по прилете, где вас просто отправят назад, или, что еще хуже — посадят на 14-дневный карантин, а уже потом вышлют обратно. А представители туристических компаний просто разведут руками, ведь вы лично подписывали договор и самостоятельно его оплачивали. Названо, в какие месяцы лучше брать отпуск в 2021 году

По словам Захаровой, покупка туров в страны с жесткими ограничениями — персональный выбор туриста, ведь ответственность за такую покупку в конечном итоге лежит на самих туристах.

"До официального запуска полетной программы и открытия границ туры покупать не стоит. В лучшем случае деньги просто "подвиснут" на счету туроператора и все равно придется перебронировать тур или делать возврат, а это не всегда быстро и выгодно. Так что рекомендую следить за обстановкой и не бронировать "кота в мешке", — говорит специалист.

Исключение — бронирование туров с минимальной предоплатой, где не обидно потерять деньги в случае, если страна не откроется к нужной дате.

ПОЛНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Сейчас в туристической отрасли сложилась такая ситуация, которой не было за все время ее существования.

"Самая большая проблема — неопределенность: никто не может знать, что будет завтра. В связи с этим возникает очень много проблем и у туристических компаний, и у отельеров, а раннее бронирование, которое всегда было таким популярным, в этом году весьма неактуально", — убеждена директор туристического агентства "Тур-Де-Тур" Лилия Капцова.

Каждый агент и туроператор обязан предоставить туристу памятку вместе с пакетом документов, в которой указываются основные правила въезда и нахождения в стране на данный момент. Это обязательство накладывает договор.

"Другое дело, что такие памятки обычно считают "макулатурой" и не читают, но это уже ответственность туриста", — продолжает Захарова.

Вместе с тем, и сам путешественник должен интересоваться обстановкой в стране, которую он планирует посетить заранее, выяснить у своего агента о правилах и интересующих его вопросах еще до бронирования, чтобы штрафы не были неожиданностью, заключает эксперт.