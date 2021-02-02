МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью на заемные средства, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. В исследовании приняли участие три тысячи жителей семи городов-миллиоников старше 20 лет. Россияне рассказали, где провели отпуск в прошлом году

"Большинство… (63%) берут в отпуск кредитные деньги на случай непредвиденных трат. Чаще других об этом беспокоятся жители Екатеринбурга (81%). Вторая по популярности причина для займа (49%) — траты во время отпуска. Интересно, что значительно больше, чем жители других регионов, таким образом распорядиться с деньгами собираются москвичи (59%). И только 22% респондентов на заёмные средства собираются организовывать отпуск полностью", — показало исследование.

Интересно, что мужчины больше женщин рассчитывают тратить кредитные деньги в отпуске (52% против 46%), однако женщины чаще мужчин берут кредитные деньги на всякий случай (66% и 58% соответственно).

"Кредитная карта — удобный финансовый инструмент, который помогает чувствовать себя спокойно в любой ситуации. При этом тратить деньги можно с выгодой, например, получая кешбэк", — обратил внимание руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка Дмитрий Коловский.

При этом стоит помнить, что под начисление кешбэка не попадают операции, которые традиционно исключены банками из программ лояльности: это снятия наличных, переводы на другие карты, пополнения счетов, оплата ЖКХ, страхования и штрафов.

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