МОСКВА, 22 фев – ПРАЙМ. Современный вторичный рынок предлагает огромный ассортимент авто, среди которых попадаются экземпляры в ненадлежащем техническом состоянии. Множество неквалифицированных автоподборщиков и перекупщиков продают внешне хорошие автомобили с устаревшими или неисправными комплектующими. Основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль рассказал агентству "Прайм", что нужно проверять при покупке подержанного авто. Какие автомобили могут подешеветь в 2021 году

"В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальный сервисы и приложения – там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске", — советует эксперт.

Однако следует помнить, что и эти данные могут быть неполными, так как многие происшествия просто не заносятся в историю. Например, участники аварии договорились на месте и не обращались в страховые компании, соответственно, данных в базе о ДТП нет. А машина при этом уже битая, отмечет он.

"Фактический осмотр автомобиля лучше всего проводить утром или днем на открытом пространстве. В гараже, на подземной парковке, в условиях тусклого искусственного освещения можно не заметить дефектов", — рекомендует Мигаль.

Первое, на что обращаем внимание при осмотре – кузов, а точнее – болты, которыми детали крепятся друг к другу. Если деталь менялась, болты будут покрашены другой или более свежей краской, чем весь кузов. Хорошо, если на болтах не будет царапин от гаечного ключа.

Лакокрасочное покрытие можно проверить толщинометром и даже наощупь: поверхность, окрашенная на заводе, всегда гладкая, а крашенная заново — шершавая и немного выпуклая, добавляет автоэксперт.

"Под капотом у авто прежде всего проверяем состояние двигателя, лонжеронов и полок крыла. Неправильная форма, ржавчина или трещины – признаки тяжкого ДТП или плохого состояния кузова", — перечисляет он. Налоговый казус. Когда ваше авто могут признать роскошью и как это оспорить

Особенно стоит остерегаться утопленных автомобилей. Их часто можно встретить на вторичном рынке. "В основном, это модели из Японии, где небольшая территория перенасыщена личным транспортом, а также находится не в лучших климатических условиях.

"Частые тайфуны и ливни затапливают целые кварталы вместе с припаркованным в них транспортом. Узнать залитую машину можно по запаху салона – сырость, которая пропитывает все вплоть до моторного щита, не выветрить и не заглушить ароматизаторами. Особо заметная примета "утопленника", - ржавчина, которая затрагивает даже болты и гайки на подвеске, выхлопную трубу, полости за обшивкой багажника, заключил Мигаль.