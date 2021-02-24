МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Росстандарт отменит ГОСТ, который позволяет использовать объединенные, уменьшенные и другие нестандартные дорожные знаки, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет. Об этом пишет "Коммерсант". Эксперт рассказал, как проверить подержанный авто перед покупкой

Решение принято по жалобе Научного центра безопасности дорожного движения МВД. В учреждении полагают, что ГОСТ противоречит Венской конвенции о дорожном движении и другим документам.

Предполагается, что после отмены документа право применять экспериментальные знаки сохранится, но только с разрешения Госавтоинспекции.

Апробированные в отменяемом документе положения переносятся в другие стандарты.

Возможность применения экспериментальных и других нестандартных дорожных знаков власти обсуждали с 2015 года. Речь шла об уменьшенных, объединенных знаках, например, "Парковка" и "Платные услуги".

Идея состояла в том, чтобы избежать нагромождения указателей в городах. По поручению тогда первого вице-премьера Игоря Шувалова Москва и Петербург начали применять нестандартные знаки в пилотном режиме. В 2017 году ввели в действие предварительный стандарт об экспериментальных знаках, в 2019 году он приобрел статус национального ГОСТа. Также там заложена возможность использовать рядом со светофором "стрелку", позволяющую автомобилистам поворачивать направо на красный свет.

ГИБДД была изначально против этого подхода и нововведения, по сути, не признавала. В 2018 году ЦОДД установил в СВАО Москвы несколько уменьшенных знаков, а ГИБДД через суд оштрафовала ЦОДД за это суммарно на 500 тысяч рублей, однако Мосгорсуд по жалобе центра постановления отменил.

Одновременно Научный центр безопасности дорожного движения МВД добивался отмены самого ГОСТа. Процесс занял два года, и только в феврале 2021 года комиссия Росстандарта приняла окончательное решение.

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