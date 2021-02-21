МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. С 1 февраля российские автолюбители должны согласовывать любое изменение в машине. Любое дополнительное оборудование, которое не было сертифицировано заводом-изготовителем, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории. Об этих правилах было известно еще в начале прошлого года, просто выступление в силу всех поправок отложили из-за COVID-19, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.

Так, если в технических документах производителя указана информация, о том, что можно установить багажник на крышу, указано какой, и на какие места, то именно такой багажник можно установить без дополнительных согласований. Если же нет, то необходимо это делать в лаборатории.

"Есть и курьезные случаи, когда аксессуары для автопроизводителя производит другая организация, то есть сам автопроизводитель рекомендует использовать такие аксессуары, его собственные дилеры продают такие аксессуары, но их применение не указано в технической документации автопроизводителя. Соответственно теперь эти аксессуары можно установить только после сертификации", — отметил эксперт.

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Все что не указано, как заводское оборудование, подлежит сертификации в специализированных и аккредитованных лабораториях.

"Для сравнения в США рынок доработок/тюнинга и аксессуаров — это огромный рынок, не требующий дополнительной сертификации. Все — от украшений автомобиля до "кенгурятников" и даже тонировок — разрешено. Регулируется это очень просто: если страховая компания решит, что такие переделки ухудшают безопасность, то водитель получит увеличенную стоимость страховки", — пояснил эксперт.

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По мнению Груздева, новые изменения в правилах автотюнинга в РФ "ухудшают и без того не радужное положение бизнеса тюнинга и индивидуальных доработок".

Но и бесконтрольную доработку автомобилей тоже допускать нельзя.

"С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за "скручиванием пробега", что является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников", — заключил Груздев.