Минпромторг дополнил список машин, попадающих под налог на роскошь
МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей, которые облагаются так называемым "налогом на роскошь", на 89 позиций, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
По закону, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту *1,3, возрастом в два-три года — 1,1.
Двойной налог должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.
Согласно обновленному списку, количество моделей и модификаций автомобилей в категории стоимости от 3 до 5 миллионов рублей выросло на 3 штуки — до 635, в категории от 5 до 10 миллионов — на 36 штук, до 520, в категории от 10 до 15 миллионов — на 31 штуку, до 131, и в категории стоимости выше 15 миллионов рублей добавилось 19 позиций — до 101.
Таким образом, общее количество позиций, пополнивших перечень, составило 89.
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Список пополнился брендом, который него не входил, так как у него не было машин дороже 3 миллионов рублей. Так, в список попала Skoda, которая никогда не принадлежала премиальному и люксовому сегментам. Речь идет о модели Kodiaq в топовом исполнении, которая оказалась дороже 3 миллионов по итогам 2020 года.
Перечень машин средней стоимостью от 3 миллионов рублей формируется на основании рекомендованных розничных цен по каждой марке, модели и базовой версии автомобиля с учетом года выпуска. Эту информацию производитель предоставляет в Минпромторг.
Фактическая стоимость авто, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается.
В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса, для машин, попавших в список, исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента.
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