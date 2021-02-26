МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Минпромторг РФ расширил перечень автомобилей стоимостью более 3 миллионов рублей, которые облагаются так называемым "налогом на роскошь", на 89 позиций, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства. "Автотор" начал производство автомобилей Kia Carnival

По закону, владельцы машин стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Налог на машины возрастом один-два года рассчитывается по коэффициенту *1,3, возрастом в два-три года — 1,1.

Двойной налог должны платить владельцы машин стоимостью в 5-10 миллионов рублей и возрастом до пяти лет. Тройной налог — за модели по цене 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет.

Согласно обновленному списку, количество моделей и модификаций автомобилей в категории стоимости от 3 до 5 миллионов рублей выросло на 3 штуки — до 635, в категории от 5 до 10 миллионов — на 36 штук, до 520, в категории от 10 до 15 миллионов — на 31 штуку, до 131, и в категории стоимости выше 15 миллионов рублей добавилось 19 позиций — до 101.

Таким образом, общее количество позиций, пополнивших перечень, составило 89. "ЗиЛ" пока не разработал предложения по новому автомобилю для первых лиц государства

Список пополнился брендом, который него не входил, так как у него не было машин дороже 3 миллионов рублей. Так, в список попала Skoda, которая никогда не принадлежала премиальному и люксовому сегментам. Речь идет о модели Kodiaq в топовом исполнении, которая оказалась дороже 3 миллионов по итогам 2020 года.

Перечень машин средней стоимостью от 3 миллионов рублей формируется на основании рекомендованных розничных цен по каждой марке, модели и базовой версии автомобиля с учетом года выпуска. Эту информацию производитель предоставляет в Минпромторг.

Фактическая стоимость авто, указанная в договорах купли-продажи, при расчете средней стоимости машины не учитывается.

В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса, для машин, попавших в список, исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента.

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