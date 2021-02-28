МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Профильные ведомства РФ ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние, включение России в число "горячих точек" по ценам на продукты носит спекулятивный характер, сообщила в воскресенье пресс-служба Минэкономразвития. Эксперт рассказала, кому нужно адресовать продуктовые субсидии

Ранее агентство Блумберг, проанализировав ситуацию на мировом рынке продовольствия, отнесло Россию к своеобразным "горячим точкам". Агентство считает, что последствия подорожания продовольствия в России, Бразилии, Турции, Индии и Нигерии окажутся наиболее серьезными. Это объясняется тем, что жители этих стран тратят на еду большую часть потребительской корзины.

"Подобная аналитика носит спекулятивный характер", — говорится в сообщении министерства.

"Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут операвтивный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние", — добавили в министерстве.

В Минэкономразвития также отметили, что правительство РФ сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах.