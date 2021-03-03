МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Средний размер выданных автокредитов на новые машины и машины с пробегом в России в январе 2021 года вырос на 13,4% в годовом выражении и составил 907,8 тысячи рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с предыдущим рекордным месяцем показатель в январе сократился на 9,2%. В свою очередь средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по автокредитам в январе составил 681 балл (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов). Штрафы, поблажки и регистрация. Что ждет россиян с 1 марта

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,368 миллиона рублей), Московской области (1,128 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,074 миллиона рублей), Краснодарском крае (984,2 тысячи рублей), а также в Тверской области (981,8 тысячи рублей), говорится в сообщении.

Наивысший рост среднего чека выданных автокредитов в годовом выражении среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам автокредитования в январе продемонстрировали Кемеровская (+89,2%) и Тверская (+24,2%) области, Татарстан (+19,4%), а также Оренбургская (+18,8%) и Самарская (+17,2%) области. В то же время в некоторых регионах было отмечено снижение среднего размера автокредита, в том числе в Иркутской области на 4,5%, в Красноярском крае — на 2,6%. Сбербанк начал прием заявок от бизнеса на льготные кредиты

"Средний чек автокредита рос постоянно, начиная с лета 2020 года, а в декабре составил рекордные 1 миллион рублей. В январе 2021 года данный показатель ожидаемо несколько снизился, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наоборот, существенно вырос. Помимо прочего, в начале года увеличилось количество выданных автокредитов, а также уровень одобрения банками заявок граждан на кредиты на покупку автомобилей. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили", — прокомментировал гендиректор НБКИ Александр Викулин.