МОСКВА 10 мар — ПРАЙМ. Первые клиенты, как и планировалось, в мае 2021 года получат свои заказы на серийные российские автомобили класса люкс Aurus Senat, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.

Там добавили, что пилотная партия Aurus Senat была произведена по графику, в настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. К продаже данные машины, в соответствии с мировой практикой, не предназначены, отметили в Минпромторге. Варшава признала, что Россия достроит "Северный поток 2"

"Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Сроки выдачи серийных автомобилей остаются неизменными — в мае 2021 года первые клиенты получат свои заказы на модель Aurus Senat", — сообщили в Минпромторге РФ.

Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге, заявляли ранее в Минпромторге РФ и в самой Aurus Motors.

Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, базовая версия — 18 миллионов рублей.