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Власти подтвердили планы поставок Aurus Senat первым частным клиентам
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. Первые клиенты, как и планировалось, в мае 2021 года получат свои заказы на серийные российские автомобили класса люкс Aurus Senat, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 10.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА 10 мар — ПРАЙМ. Первые клиенты, как и планировалось, в мае 2021 года получат свои заказы на серийные российские автомобили класса люкс Aurus Senat, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга России.
Там добавили, что пилотная партия Aurus Senat была произведена по графику, в настоящее время автомобили проходят необходимые испытания в НАМИ. К продаже данные машины, в соответствии с мировой практикой, не предназначены, отметили в Минпромторге.
"Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Сроки выдачи серийных автомобилей остаются неизменными — в мае 2021 года первые клиенты получат свои заказы на модель Aurus Senat", — сообщили в Минпромторге РФ.
Серийное производство российских автомобилей класса люкс Aurus Senat должно начаться в мае 2021 года на мощностях группы "Соллерс" в Елабуге, заявляли ранее в Минпромторге РФ и в самой Aurus Motors.
Автомобиль Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении будет стоить 22 миллиона рублей, базовая версия — 18 миллионов рублей.