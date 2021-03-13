МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. В ряде ситуаций отстегнутый ремень безопасности может спасти жизнь, рассказало издание "Популярная механика". Москва окончательно запрещает транзит грузовиков по МКАД

В большинстве случаев пристегнутый ремень необходим, но есть ряд исключений. Сообщается, что поездка по ледовой переправе — тот случай, когда ремни необходимо отстегнуть.

Дело не в том, что лёд не является дорогой общего пользования. Если машина провалится под воду, пристегнутый ремень создаст угрозу жизни, так как у водителя и пассажиров может не хватить времени и реакции отстегнуться в экстремальных условиях.

Поэтому Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий рекомендует отстегнуть ремни при выезде на ледовую поверхность, но пристегнуть обратно после выезда на дорогу.

Помимо этого, не пристегиваться могут водители, на чьих автомобилях ремни безопасности конструктивно не предусмотрены.

Это следует из Правил дорожного движения, где сказано, что водитель обязан «При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристёгнутым и не перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями».

Как можно видеть, на дорогах общего пользования должны быть пристегнуты все, но только в случае, если транспорт по документам оборудован ремнями. Их может не быть, к примеру, на ретро-автомобилях.

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