МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Чаще других попадают в аварии водители Красноярского края, а самые аккуратные автолюбители живут в Воронежской области, выяснила компания "Тинькофф Страхование" на основе статистики последних двух лет и поделилась с РИА Новости. Эксперты сказали, как снизить расходы на автомобиль

Для определения аварийности региона страховщик выделил показатель частотности совершаемых ДТП. Он, в числе прочего, учитывал количество полисов в конкретном регионе, а также число обращений от застрахованных автовладельцев, которые попадали в аварии в 2019-2020 годах. Первая тройка регионов в этом антирейтинге не меняется второй год подряд.

"Самыми аварийными регионами России оказались Красноярский край, Мурманская область и Краснодарский край. Здесь в ДТП за последние два года попадала треть всех застрахованных водителей. В остальных регионах, оказавшихся в рейтинге, по поводу ДТП в страховую компанию обращается практически четверть автовладельцев", — выяснили аналитики.

Кроме того, в самую аварийную "десятку" попали также Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Республика Татарстан, Удмуртская республика, Архангельская, Тюменская и Рязанская области.

Самые же аккуратные водители, по данным "Тинькофф Страхование", живут в Воронежской, Самарской, Белгородской, Нижегородской, Саратовской областях. Именно здесь страховщик зафиксировал самый низкий показатель частотности совершаемых ДТП — в страховую обращается практически каждый 10 автовладелец.

В целом же за последние четыре года количество обращений по ДТП в "Тинькофф Страхование" возросло втрое, резюмирует страховщик.

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