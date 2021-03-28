МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Менять зимнюю резину на летнюю следует, когда термометр стабильно будет держаться на отметке выше +5 градусов, рассказал в эфире радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов, Россиянам рассказали, как теперь сдавать экзамен на права

По его словам, с +5 градусов и выше зимний вариант теряет все свои преимущества и приобретает только одни недостатки.

Еще одна необходимая процедура – балансировка колес.

"Может быть, колеса до осени были сбалансированы, но перед установкой весной надо еще раз провести динамическую балансировку на стенде шиномонтажа," — сказал он.

Если этого не сделать, то это может привести к повышенному износу автомобильных шин. Также из-за этого дисбаланса будет на скорости 80‒100 километров в час ощущаться биение рулевого колеса, что ухудшит управляемость машиной.

Зиманов рекомендовал осмотреть тормозную систему автомобиля на предмет износа.

"Если автомобиль достаточно бюджетный, у которого нет датчика износа тормозов, то их надо осмотреть. При зимней эксплуатации, когда на дорогах много реагентов, кроме износа тормозных колодок также могут потрескаться тормозные шланги. Если это вызывает сомнения, то их надо проверить. Также стоит осмотреть износ самого тормозного диска. Это попутная работа, пока вы меняете колеса", – пояснил эксперт.

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