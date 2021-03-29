МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Чтобы выгодно продать свой автомобиль, лучше попытаться сделать это весной, а также расширить географию своего предложения, а в объявлении разместить побольше фотографий и показать историю машины, рассказали РИА Новости в сервисе "СберАвто". Эксперт рассказал, как подготовить машину к лету

"Продавайте автомобиль весной. Практически каждый товар имеет сезонный пик популярности. Автомобильный рынок — не исключение. В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", — рекомендуют эксперты.

При подготовке машины к продаже не стоит перекрашивать ее. Родная краска — большой аргумент при выборе авто для многих покупателей, поэтому при повреждениях, царапинах и потертостях лучше постараться заполировать и отремонтировать автомобиль без перекраски, добавляют эксперты. Также в объявлении стоит разместить достаточно фотографий автомобиля с разных сторон и показать историю машины, в том числе стоит предоставить чеки и заказ-наряды об обслуживании автомобиля – это поможет убедить покупателя, что автомобиль обслуживали должным образом.

Кроме того, на этапе подготовки следует определить для себя сумму, до которой допустимо снизить изначальную цену, и определить приемлемые виды сделки. Не помешает и расширить географию продажи. "Не все автовладельцы решаются на продажу своего авто в другие регионы. Причины могут быть разными, но главные – страх мошенничества и сложности при доставке автомобиля покупателю в другой регион. Расширить географию продажи авто полезно, если в своем регионе не получается найти покупателя или выгодно оформить сделку", — объяснили эксперты.

Если же продать автомобиль нужно срочно, то следует рассмотреть продажу юридическому лицу. "Часто автовладельцы не спешат продавать свое авто юридическим лицам, поскольку не все понимают процедуру продажи или боятся, что за автомобиль будет предложена низкая цена. На самом деле процесс не сильно отличается от обычной сделки между физическими лицами. Более того, сделки с юридическим лицом зачастую безопаснее, а на поиски организации-покупателя уйдет меньше времени", — отметили в компании.

Также еще до публикации объявления стоит определиться с конечной целью продажи. "Если цель — поменять авто, то присмотритесь к trade-in. Скидки и бонусы на новое авто при trade-in могут быть существенными и сократить разницу между выручкой за авто с пробегом и стоимостью нового. К тому же продажа авто в trade-in может избавить от длительного ожидания и общения с покупателями", — советуют в компании.

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