МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Современные системы фотовидеофиксации "видят" намного лучше, чем человеческий глаз, и способны распознавать номерные знаки, даже если они частично или полностью покрыты грязью, так что расчет на то, что в случае нарушений штраф не придет, ошибочны. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik исполнительный директор Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО" Эльдар Тузмухаметов. Адвокат объяснил, какие требования ДПС водитель не обязан выполнять

По его словам, с распознаванием частично загрязненных номеров в системах фотовидеофиксации справляется нейросеть, которая может распознать модель и марку автомобиля и сопоставить полученные данные об автомобиле с базой данных всех зарегистрированных транспортных средств.

"На основании этой информации можно определить номерной знак автомобиля, даже если один или несколько символов на нем не видны. Если на загрязненном номерном знаке различается рельеф символов, камера прочитает номер по рельефу с помощью встроенной инфракрасной подсветки, которая позволяет камере отлично "видеть" и в темноте", – сказал Тузмухаметов.

Если номер так загрязнен, что на нем не различается даже рельеф, то этот фотоматериал оператор камер отправит в брак, и к инспектору ГИБДД он не попадет. Но в этом случае водитель получит штраф уже за сам грязный номер, когда его остановят на ближайшем посту ДПС.

Сумма такого штрафа может составить от 500 до 5000 рублей. Максимум придется заплатить, если установят, если номер запачкан умышленно, например, так называемой искусственной грязью, которая есть в продаже. Она тяжело оттирается с номерного знака, и ее легко распознает любой инспектор, отметил эксперт.

Системы фотовидеофиксации используются не только для регистрации нарушений правил дорожного движения, но и для оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому в случае угона автомобиля с нечитаемым камерами номером найти и вернуть его законному владельцу будет гораздо сложнее, добавил Тузмухаметов.

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