МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. В России начали тестировать новый способ фиксации скорости при помощи камер, пишет Autonews.ru. Разработчики предложили использовать динамические дорожные знаки, а нарушения контролировать автоматически. Эксперт объяснил, почему грязный номер на автомобиле не обманет камеру

Так, на магистралях будут обязывать снижать скорость при сложных дорожных условиях, таких, как низкая видимость или гололедица. Для этого применят технологию, включающую динамические дорожные знаки и необычную схему комплексов фиксации.

Сейчас водителям чаще всего можно лишь напомнить, что в непогоду лучше притормозить, — эту функцию выполняют стационарные дорожные знаки, сопровождающие таблички с изображением грозовых туч. Например, на магистрали с допустимой скоростью 90 километров в час могут стоять знаки, рекомендующие в сильный дождь ехать не быстрее 70 километров в час, при этом превышение рекомендуемой скорости не наказывается.

В компании "Технологии распознавания", которая специализируется на разработке дорожных камер и программного обеспечения, решением проблемы считают внедрение электронных дорожных знаков переменной информации "Ограничение максимальной скорости" и автоматического контроля за соблюдением их требований при помощи камер. Эксперты сказали, как подготовиться к экзамену на права по новым правилам

Эти знаки в зависимости от изменения погодных условий позволяют корректировать информацию об ограничениях скоростного режима, которая воспроизводится на электронном табло. На конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, где транслируются знаки ограничения скорости. При хорошей погоде они могут разрешать движение со скоростью 110 километров в час. При ухудшении видимости ограничения будут менять, например, снижать до 90 километров в час. И требование знаков станет обязательным — если их проигнорировать, придет штраф.

Для фиксации нарушения предлагается использовать сразу три камеры. Первые две будут контролировать момент подъезда машины к арке с информационным табло. Как только автомобиль попадет в их зону контроля, устройство сфотографирует машину и замерит ее скорость. На снимок в таком случае попадет не только изображение автомобиля и его госномер, но и сам знак переменной информации — это нужно, чтобы исключить любые спорные моменты и доказать, что при подъезде к рамке водитель точно мог видеть знак ограничения скорости.

Как сообщается, эта разработка уже заинтересовала ряд регионов и проходит стадию тестирования.

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