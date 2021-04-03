МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Невыполнение водителем требований инспектора ГИБДД возможно только в том случае, когда незаконность таковых требований является абсолютно очевидной. Но при всей очевидности, а в спорных случаях тем более, необходим диалог водителя с инспектором, от которого можно вежливо попросить повторно представиться, и разъяснить, на каких именно нормах законодательства основано требование стража порядка. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"Затем, по возможности, следует зафиксировать аудио или видеозаписью происходящее, не отказывая в исполнении требования сотрудника полиции. И уже после всего произошедшего обратиться к адвокату для оценки инцидента с юридической точки зрения и определения целесообразности обжалования действий сотрудников полиции", — указывает эксперт.

Эксперт рассказал, когда водитель должен отдать авто по требованию ГИБДД избежать негативных последствий для водителя и максимально обеспечит возможность компенсации морального, а в некоторых случаях и материального вреда.

По словам адвоката, права требовать документы, пройти медосвидетельствование, предоставить автомобиль и "масса всего иного" должны быть "законными".

"Например, требование сотрудника ГАИ к водителю выйти из машины, на первый взгляд, может показаться необоснованным, а значит, незаконным, так как в правилах дорожного движения нет фиксации такой обязанности со стороны водителя", — говорит адвокат.

Вместе с тем, в соответствии с ведомственным приказом МВД сотрудник вправе предложить выйти водителю из машины в случае наличия у него признаков опьянения, к которым может быть отнесено "банальное покраснение лица".

Двойственной может быть и ситуация, когда водителю предлагают пройти в автомобиль Госавтоинспекции. Такой обязанности не существует. Вместе с тем, инспектор для составления протокола об административном правонарушении вправе пригласить водителя в служебную машину.

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Иногда водители сталкиваются с явно незаконными требованиями со стороны сотрудников полиции, к примеру, оплатить штраф на месте или отвезти закончившего смену коллегу по определённому адресу. Такие требования удовлетворению не подлежат, говорит юрист.

В подавляющем большинстве спорные ситуации относительно законности требований сотрудников ГИБДД могут быть разрешены только после анализа сложившейся на дороге в определённый момент обстановки.