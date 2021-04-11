Эксперт рассказал, как купить тур дёшево и без обмана
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Отдохнуть летом дешево и с комфортом можно. Для этого необходимо заранее бронировать и покупать туры — желательно до середины апреля. Путешественники, которые купят билеты заблаговременно, сэкономят до 20%. Также стоит учитывать то, что из-за закрытия границ во многие страны по открытым направлениям спрос превышает предложения, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор YouTravel.me Ольга Бортникова.
"Также, чтобы сэкономить на отдыхе, можно выбрать не самое популярное туристическое место в регионе. Раскрученный курорт или пляж скорее будет дороже менее известного направления, но не факт, что уровень сервиса будет соответствовать заплаченным деньгам", — предупреждает эксперт.
Местные жители или гиды лучше других знают, как не переплатить и получить качество. Поэтому при подготовке к отпуску Бортникова рекомендует посоветоваться с тревел-экспертами, которые подскажут или даже сами предложат наиболее выгодные варианты отдыха.
Пожалуй, главной враг путешествий "по карману" — мошенники. Именно они завлекают туристов нерыночными сверхнизкими ценами. В итоге купленный тур может быть организован на низком уровне или вообще не организован, а также могут не соблюдаться договоренности, связанные с проживанием, экскурсиями и трансфером.
Чтобы не оказаться жертвой злоумышленников и не испортить себе долгожданный отпуск, эксперт советует приобретать путевки на проверенных сайтах.
Кроме того, следует обращать внимание на отзывы о турагентствах. "На ресурсах, которые пользуются популярностью у путешественников, публикуются отзывы людей с подробным опытом использования сервиса. На сайтах используется форма обратной связи и разные способы обращения к менеджерам компании", — заключила Бортникова.
https://1prime.ru/business/20210411/833426069.html