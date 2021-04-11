МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Отдохнуть летом дешево и с комфортом можно. Для этого необходимо заранее бронировать и покупать туры — желательно до середины апреля. Путешественники, которые купят билеты заблаговременно, сэкономят до 20%. Также стоит учитывать то, что из-за закрытия границ во многие страны по открытым направлениям спрос превышает предложения, рассказала агентству "Прайм" генеральный директор YouTravel.me Ольга Бортникова. "Не потянут и Турцию". Что будет с ценами на летний отдых-2021

"Также, чтобы сэкономить на отдыхе, можно выбрать не самое популярное туристическое место в регионе. Раскрученный курорт или пляж скорее будет дороже менее известного направления, но не факт, что уровень сервиса будет соответствовать заплаченным деньгам", — предупреждает эксперт.

Местные жители или гиды лучше других знают, как не переплатить и получить качество. Поэтому при подготовке к отпуску Бортникова рекомендует посоветоваться с тревел-экспертами, которые подскажут или даже сами предложат наиболее выгодные варианты отдыха.

Пожалуй, главной враг путешествий "по карману" — мошенники. Именно они завлекают туристов нерыночными сверхнизкими ценами. В итоге купленный тур может быть организован на низком уровне или вообще не организован, а также могут не соблюдаться договоренности, связанные с проживанием, экскурсиями и трансфером. В России подорожали зарубежные туры

Чтобы не оказаться жертвой злоумышленников и не испортить себе долгожданный отпуск, эксперт советует приобретать путевки на проверенных сайтах.

Кроме того, следует обращать внимание на отзывы о турагентствах. "На ресурсах, которые пользуются популярностью у путешественников, публикуются отзывы людей с подробным опытом использования сервиса. На сайтах используется форма обратной связи и разные способы обращения к менеджерам компании", — заключила Бортникова.