МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat стартует на заводе в Елабуге (Татарстан) в мае, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Власти подтвердили планы поставок Aurus Senat первым частным клиентам

"Серийное производство Aurus в Елабуге стартует в мае, проект движется в полном соответствии с ранее заявленными планами", — отметили в министерстве.

Стоимость автомобиля Aurus Senat из первой партии в высоком исполнении составит 22 миллиона рублей, а базовая версия — 18 миллионов рублей, ранее уточняли в "Аурусе". По данным Минпромторга, автомобили передадут первым клиентам в мае.

В дальнейшем на заводе в Елабуге будут выпускаться и внедорожники Aurus Komendant. Планировалось, что новинку презентуют на автосалоне в Москве в 2020 году, однако мероприятие было отменено из-за пандемии.

Согласно плану, представленному министерством в конце 2019 года, старт серийного выпуска седана Aurus Senat был намечен на первый квартал 2021 года. В марте этого года стало известно о выпуске первой пилотной партии Aurus не предназначенной для продажи, автомобили были отправлены на испытания в НАМИ.

Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

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