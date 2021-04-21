МОСКВА, 21 апр – ПРАЙМ. МВД переходит на программное обеспечение, позволяющее в межрегиональном формате предупреждать и раскрывать преступления, связанные с хищением или угоном транспортных средств, а также для розыска автомобилей, скрывшихся с мест ДТП. Об этом "Коммерсанту" сообщили в пресс-центре полиции. Названы пять способов оспорить штрафы ГИБДД

Софт, который внедрен в центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД, носит название "Паутина".

По данным издания, благодаря этой системе полицейские, к примеру, Воронежской области могут отследить путь машины, например, угнанной или уехавшей с места ДТП до границ Тверской области. До этого сотрудник мог получить из системы только фотографию машины в момент нарушения ПДД, теперь доступны для анализа фото всех проездов. Полицейским стали доступны и снимки, которые по тем или иным причинам были отбракованы, не превратившись в письмо-постановление о штрафе.

"Паутина" нужна и для автоматизации деятельности самих ЦАФАП. Компоненты системы станут частью системы электронного обжалования штрафов в рамках портала госуслуг. Соответствующие поправки к КоАП вступают в силу с 1 сентября 2021 года. Заявления об обжаловании будут поступать с портала в "Паутину" и оттуда распределяться в ЦАФАП для обработки.

Первые дорожные камеры появились на российских дорогах в 2008 году. Они использовались в первую очередь для борьбы с нарушителями ПДД. Формированием штрафных постановлений занимались региональные ЦАФАП. Софт везде был разный, поэтому работа центров не была синхронизирована. В 2012–2017 годах было внедрено единое программное обеспечение для ЦАФАП внедрили в Москве и области, а в 2019 году столичные власти заявили о планах распространить опыт на весь ЦФО.

За пять лет применения системы в Москве и области ежегодное количество угонов сократилось с 8,7 тысячи до 1,6 тысячи, повысилась раскрываемость преступлений.

По сведениям издания, уже подписан приказ МВД о запуске "Паутины" в эксплуатацию: к декабрю к ней подключатся несколько десятков других регионов.

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