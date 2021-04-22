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Специалист объяснил, какой товар с дефектом нельзя вернуть
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Существует целый перечень товаров, возврат которых в магазин не предусмотрен, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей... ПРАЙМ, 22.04.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Существует целый перечень товаров, возврат которых в магазин не предусмотрен, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.
"К ним относятся игрушки с двигателями, автомобили, мотоциклы, суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты", — перечислил эксперт.
Вернуть в магазин также не получится технически сложные товары с дефектом. Это бытовая техника, вычислительные машины (компьютеры), устройства к ним (принтеры и пр.), комплекты спутникового телевидения, игровые приставки, проекторы с цифровым блоком управления; фото- и видеокамеры, объективы к ним, часы наручные и карманные, говорит он.
"Для таких товаров предусмотрен сервис в виде ремонта и замены запасных частей. Но есть исключение. Если в ходе сервисных работ или в результате экспертизы будет установлен заводской брак, не предполагающий использование товара по назначению, то такой товар подлежит обмену на общих основаниях", — подчеркивает Борисов.
И тогда вступает в действие ст. 25 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", заключил эксперт.
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