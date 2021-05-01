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Покупку и продажу подержанного авто разрешили оформлять на госуслугах
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Договоры купли-продажи подержанных автомобилей с 1 мая в России можно оформить в электронной форме на портале госуслуг. Соответствующий приказ Минцифры РФ вступил в силу с 1 мая... ПРАЙМ, 01.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Договоры купли-продажи подержанных автомобилей с 1 мая в России можно оформить в электронной форме на портале госуслуг.
Соответствующий приказ Минцифры РФ вступил в силу с 1 мая.
Документ включает перечень юридически значимых действий, в том числе сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг.
В частности, это касается заключения и расторжения договоров купли-продажи транспортных средств. Предполагается, что пользователи портала госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого автомобиля. А данные о сделке автоматически будут направляться в подразделения ГИБДД.
"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами", — ранее прокомментировал РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.
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