МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Договоры купли-продажи подержанных автомобилей с 1 мая в России можно оформить в электронной форме на портале госуслуг. Что готовят для автомобилистов с 1 мая

Соответствующий приказ Минцифры РФ вступил в силу с 1 мая.

Документ включает перечень юридически значимых действий, в том числе сделок, которые могут быть осуществлены через портал госуслуг.

В частности, это касается заключения и расторжения договоров купли-продажи транспортных средств. Предполагается, что пользователи портала госуслуг смогут заранее ознакомиться с историей и комплектацией продаваемого автомобиля. А данные о сделке автоматически будут направляться в подразделения ГИБДД.

"В результате внедрения на портале госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок. Мы планируем в том числе таким образом упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами", — ранее прокомментировал РИА Новости директор департамента передовых цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов.

Читайте также:

Россияне смогут предъявлять документы в цифровом виде