МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Способ оплаты проезда с помощью лица, или Face Pay планируют запустить на всех станциях метро Москвы до конца года, сообщил в интервью РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Россияне сократили расходы на транспорт

"До конца года мы хотим запустить Face Pay на всех без исключения станциях", — сказал Ликсутов.

По его словам, уже несколько месяцев тестирование системы Face Pay проходит на нескольких станциях московского метро.

"Участвуют наши сотрудники и партнеры сервиса, которые стали участниками тестовых фокус-групп. Они оставили свои биометрические данные, привязали банковскую карту, и при проходе через турникет деньги с карты списываются. Как именно всё происходит. Вы останавливаетесь у бокового правого турникета, обычно он выбирается для тестирования, система вас узнает, за полторы секунды списывает деньги с карты "Тройка" или с банковской карты, и вы проходите, не прикасаясь ни к чему, не доставая ни телефон, ни карту, ничего", — добавил заммэра.

Он отметил, что Face Pay — это будет еще один удобный сервис для пассажиров, но не обязательный.

"Какой способ оплаты они выберут – это их право. Наша задача – дать возможность выбора", — уточнил Ликсутов.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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