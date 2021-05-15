МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Виды и категории объектов, которые можно строить на земельных участках, четко определены, поэтому знание этих нехитрых правил поможет избежать ненужных финансовых и эмоциональных потерь. Об этом рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Эксперт рассказал, по каким поводам соседи по даче доносят друг на друга

Если земельный участок предназначен для выращивания сельскохозяйственной продукции, то на нем нельзя возводить капитальные постройки.

"Отличить капитальную постройку от некапитальной довольно просто: у некапитальной нет фундамента. Она временная и может без труда быть перенесена или перевезена в другое место. Это может быть бытовка, теплица, сарай для инструментов, баня, навес, беседка и т.д", — указал эксперт.

Если же назначение земли — садовый участок, то на нем можно возводить капитальные строения на фундаменте, но не более 20 метров в высоту и трех этажей.

Любые вспомогательные строения на таком участке также могут быть капитальными. Однако в этом случае они подлежат соответствующей государственной регистрации.

Сделать это, по словам юриста, несложно, так как "дачная амнистия" продлена до 1 марта 2026 года. На сегодняшний день продлен не только срок применения упрощенного порядка регистрации объектов, но и существенно расширены возможности самой "дачной амнистии".

Под действие нового упрощенного порядка регистрации теперь подпадают жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства, но в границах населенного пункта.

Также, кроме индивидуальных жилых домов, по "дачной амнистии" можно зарегистрировать дома для сезонного использования (так называемые садовые домики), гаражи, бани, хозяйственные постройки.

"Для легализации (постановки на кадастровый учет) указанных выше объектов не потребуется разрешение на строительство. Все можно оформить путем простого уведомления местной администрации о планируемом строительстве и его окончании", — отмечает Соловьев. "Больше не расслабиться": за что могут оштрафовать прямо на даче

И еще один момент, который следует учитывать при строительстве. Стоит соблюсти интересы соседей и постараться предусмотреть возможные спорные ситуации, которые могут возникнуть. Необходимо ознакомиться с требованиями к расположению дома в границах земельного участка, особенно по отношению к границам смежного земельного участка или участков соседей.

"Ведь если ваш дом, например, будет загораживать поступление солнечного света или еще каким-либо образом создаст неудобства, то дело может закончится не только конфликтом, но и обращением в суд, который, в свою очередь, опираясь на заключения экспертизы, может обязать собственника устранить нарушение прав соседа, вплоть до сноса строения", — подытожил эксперт.