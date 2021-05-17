Минсельхоз планирует новые меры регулирования рынка сахара
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Действие соглашения о фиксации цен на сахар завершается первого июня, продлевать его не планируется, и в связи с этим Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, пишет "Коммерсант".
Об этом, по данным издания, шла речь на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая.
Среди высказанных там предложений — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также квотирование беспошлинного импорта.
Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Это позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.
Представитель ОЗК заявил на совещании, что компания готова отгрузить 25 тысяч тонн сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5–46 рублей за килограмм с НДС с доставкой в Москву. Замглавы Мирнсельхоза Оксана Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение.
По ее словам, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.
Комментируя ситуацию, собеседник издания в крупном производителе отметил, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены ОЗК "выглядят не очень привлекательно", и регулятор мог бы разрешить продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене. В целом, по его словам, уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной".
Читайте также:
https://1prime.ru/business/20210517/833672687.html