МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Действие соглашения о фиксации цен на сахар завершается первого июня, продлевать его не планируется, и в связи с этим Минсельхоз начал обдумывать новые меры регулирования рынка, пишет "Коммерсант". Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать

Об этом, по данным издания, шла речь на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая.

Среди высказанных там предложений — создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также квотирование беспошлинного импорта.

Также регулятор хочет переключить переработчиков на закупки сырья у контролируемой государством Объединенной зерновой компании (ОЗК). Это позволит местным сахарным заводам поставлять продукцию в розницу.

Представитель ОЗК заявил на совещании, что компания готова отгрузить 25 тысяч тонн сахара к 1 июня промышленным потребителям по 43,5–46 рублей за килограмм с НДС с доставкой в Москву. Замглавы Мирнсельхоза Оксана Лут рекомендовала компаниям рассмотреть предложение.

По ее словам, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и это с учетом завершения соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара. Минсельхоз будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь торговым сетям.

Комментируя ситуацию, собеседник издания в крупном производителе отметил, что контракты на сахар у ключевых игроков заключаются на один-два года, а предложенные цены ОЗК "выглядят не очень привлекательно", и регулятор мог бы разрешить продавать льготный сахар нескольким трейдерам, конкурирующим по цене. В целом, по его словам, уже понятно, что в итоге всех ограничительных мер, сложностей с урожаем и дисбаланса на рынке стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной".

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