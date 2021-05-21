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Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России
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Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем... ПРАЙМ, 21.05.2021
минпромторг, tesla, илон маск, новости, промышленность, экономика, бизнес, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем официальном Twitter-аккаунте.
На марафоне "Новое знание" в пятницу Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможной площадки для размещения завода электромобилей.
"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", — говорится в сообщении.
После заявления Маска губернаторы Московской, Калужской, Калининградской областей, а также глава Удмуртии высказались о готовности поддержать и обсудить строительство завода в их регионах. Оказать содействие для локализации производства Tesla в Москве заявили и столичные власти.
Маск также сообщил о намерении официально запустить в России продажи электрокаров Tesla.