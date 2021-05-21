МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минпромторг РФ пригласил главу SpaceX и Tesla Илона Маска в Россию, чтобы обсудить строительство завода Tesla, с таким предложением министерство обратилось к бизнесмену в своем официальном Twitter-аккаунте. Илон Маск опустился на третью строчку в списке богатейших людей

На марафоне "Новое знание" в пятницу Маск заявил, что рассматривает Россию в качестве возможной площадки для размещения завода электромобилей.

"Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим", — говорится в сообщении.

После заявления Маска губернаторы Московской, Калужской, Калининградской областей, а также глава Удмуртии высказались о готовности поддержать и обсудить строительство завода в их регионах. Оказать содействие для локализации производства Tesla в Москве заявили и столичные власти.

Маск также сообщил о намерении официально запустить в России продажи электрокаров Tesla.