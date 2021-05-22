МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Tesla найдет своего покупателя в России, если официально запустит продажи, однако спрос на этот электромобиль будет не таким высоким, как в США или Европе, оценил для РИА Новости исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов. Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в России

Ранее глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что Tesla в скором времени может выйти на российский рынок, а также создать в стране собственное производство.

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" выразили готовность работы с Tesla, если компания официально придёт в РФ. "Мы уже имеем на рынке "бюджетную" линейку (электромобилей — ред.): в частности, Nissan Leaf, Toyota Prius. Tesla — это скорее люксовый сегмент. Спрос будет, спрос на "премиум" у нас всегда есть", — отметили в ассоциации.

Впрочем, в "Автостате" не столь оптимистичны.

"Такого массового спроса, как в Америке и Европе, не будет просто потому, что себестоимость и цена автомобиля высокая, учитывая курс валют по отношению к рублю. И субсидий у нас нет на электромобили, более того, на них хотят опять вернуть пошлину. Поэтому если смотреть примерно, как продаются сейчас Audi e-tron, Jaguar i-pace и Porsche Taycan, — это сотни. Думаю, что Tesla будет на таком же уровне", — считает Удалов.

По оценке эксперта, общий парк электромобилей в России сейчас насчитывает 11 тысяч машин. И главный фактор, сдерживающий развитие рынка электромобилей, — отсутствие субсидий на их покупку, считает он. "Если посмотреть пример Германии, где рынок электромобилей был не особенно высокий, когда немцы в прошлом году доплачивали достаточно серьёзный бонус, то там в два раза выросли продажи электромобилей", — рассказал Удалов.

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