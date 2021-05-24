МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. В России с 24 мая начинает работать сервис Сбербанка по долгосрочной аренде автомобилей, пишет РБК. Lada и Kia остаются самыми популярными марками в автолизинге в России

Соответствующий проект, получивший название "СберАвтоподписка", запускают "Сбербанк Лизинг" и сервис для покупки и продажи автомобилей "СберАвто". Он позволит физическим лицам брать в аренду автомобили на срок от шести месяцев до трех лет.

Как рассказал гендиректор "Сбербанк Лизинга" Вячеслав Спиров, эта услуга для тех клиентов, которые хотят пользоваться всегда новым автомобилем и иметь возможность его менять перед истечением гарантийного срока или после появления новых моделей.

"Сбер" рассчитывает, что до конца года в аренду будут предоставляться 2–3 тысячи автомобилей в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге, в следующем году — 5 тысяч. К 2025 году планируется выйти на парк около 30 тысяч машин. К этому времени сервис должен работать не только в миллионниках, но и в менее крупных городах.

Сейчас в парке клиентов-юрлиц лизинговой "дочки" "Сбера" 57,5 тысячи единиц транспорта, из них легковых автомобилей — 23,1 тысячи.

Размер инвестиций в новый проект не раскрывается. Планируется, что "СберАвтоподписка" покажет к 2025 году выручку порядка 24–25 миллиардов рублей.

Стоимость аренды автомобиля будет зависеть от конкретной модели, ее наличия на складах компании, а также от рыночной ситуации.

Читайте также:

"Сбер" ответил на слухи о разделении активов СП с Mail.Ru