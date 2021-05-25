МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Почти половина россиян хотят приобрести электромобили, считая их более экологичными и безопасными, остальные не рассматривают такую возможность, в основном из-за дороговизны, говорится в исследовании "Росгосстрах банка", которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт оценил перспективы электромобиля Tesla в России

Банк провел исследование текущем месяце по репрезентативной выборке среди 1014 россиян старше 18 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

"Приобрести электромобиль хотели бы 45% опрошенных россиян, при этом 55% россиян не рассматривают возможность приобретения электрокаров", — выяснили аналитики.

Из тех, кто готов купить электромобиль, 37% назвали своим основным мотивом заботу об экологии, еще 34% — более высокий уровень безопасности по сравнению с традиционными машинами, и около 17% – любовь к инновациям и новым технологиям.

По 16% респондентов отметили, что электромобили дешевле в обслуживании и что их двигатели надежнее бензиновых. А каждый десятый желающий приобрести электрокар назвал причиной желание следовать модным трендам.

При этом 46% россиян останавливает высокая цена электромобиля, 37% — слабый аккумулятор и низкая дальность хода, 29% — отсутствие развитой инфраструктуры в стране, и 12% — недостаточный выбор моделей.

Большинство россиян (39%) из экологических транспортных инициатив поддерживают переход на экологичный общественный транспорт, еще 36% — запрет на въезд в город неэкологичных транспортных средств, 31% опрошенных предложили повсеместно отменить налог на электрокары, а 16% — предоставлять субсидии на малолитражки.

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