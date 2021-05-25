МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Прохладная весна в России задержала активный период посевной кампании примерно на две недели, поэтому овощи и ягоды нового урожая поступят на рынок немного позже, чем в среднестатистическом году, но цены на эту продукцию скоро перестанут расти и начнут снижаться, сообщили РИА Новости эксперты отрасли. Минсельхоз дал прогноз по урожаю зерна в России в текущем году

Середина весны в различных регионах страны в этом году характеризовалась длительными холодными периодами и краткосрочными потеплениями, а в начале мая резко выросло и количество осадков: по словам собеседников агентства, такая погода не способствует прогреву почвы, поэтому активные сельхозработы начались чуть позже.

"В этом году весна позже началась, значит, сдвинется и сбор урожая, но он должен быть хорошим — как минимум на уровне прошлого года, если не будет катаклизмов", — сказал РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков, комментируя перспективы по так называемому борщевому набору (свекла, морковь, капуста, картофель, репчатый лук).

"По посадкам картофеля, овощам открытого грунта идет двухнедельное отставание. Но в некоторой степени это на пользу: по ряду причин задерживались поставки импортного посадочного материалах, сейчас, с учетом хороших температур и осадков, они лягут в хорошую почву", — сообщил исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников.

По его словам, в прошлом году нестабильная погода сильно сказалась и на урожае, и на его качестве, но пока рано делать прогнозы: сейчас идут посадки, первые оценки урожая картофеля будут к концу июня.

Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ на 24 мая, которые приводит Минсельхоз РФ, овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 124,1 тысячи гектаров (65,3% к прогнозной площади), годом ранее на ту же дату – на площади 127,4 тысячи гектаров (68,7% к прогнозной).

Картофель посажен на площади 178,9 тысячи гектаров (61,6% к прогнозной площади), а год назад (на 25 мая) — на площади 215,4 тысячи гектаров (69,7%). Посевами сахарной свеклы занят 1 миллион гектаров (93,7%), год назад – 922,9 тысячи гектаров (97,7%).

По прогнозу Минсельхоза, в этом году предполагается засадить картофелем около 290 тысяч гектаров, на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, напоминает Красильников. Посевы под сахарную свеклу в 2021 году будут увеличены на 14,4%, до 1,05 миллиона гектаров. В целом посевные площади под овощами на 1,5% больше, чем в прошлом году, поэтому виды на урожай неплохие, добавил Глушков.

БОЛЬШЕ ИМПОРТА, ВЫШЕ ЦЕНЫ

Красильников обращает внимание на сильный скачок цен по моркови и свекле: запасы практически истощились, а продукция нового урожая на этой неделе пока задерживается. Картофель в опте на протяжении четырех недель стоит порядка 25 рублей, годом ранее – доходил до 28 рублей, но из-за снижения запасов не исключен некоторый, не критичный скачок цены, добавил эксперт. В России ускорился рост цен на ряд популярных овощей

Согласно данным Росстата, за неделю с 12 по 17 мая картофель подорожал на 3%, лук и морковь – на 3,4% и 3,1%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом рост цен на эту продукцию ускорился, за исключением капусты (плюс 4,4%). Свекла за апрель подорожала на 20%.

В торговых сетях сейчас много импортных овощей, которые примерно в 1,5 раза дороже отечественной продукции, а ее остатки менее конкурентоспособны и дешевле, поэтому крупные сети их не берут, пояснил Глушков. "Наверное, уже в начале-середине июня начнет поступать отечественная продукция из Астрахани и соседних южных регионов, и цены на плодоовощную продукцию будут падать", — добавил он.

По оценкам Картофельного союза, за три месяца в РФ ввезена 131 тысяча тонн картофеля, оценка к концу сезона (к 1 июля) — порядка 0,5 миллиона тонн, говорит Красильников: он обратил внимание, что в этом году первые партии поступили непривычно рано — в январе, на фоне сокращения сбора картофеля их-за погоды и ухудшения качества.

ПРЕССОВКА ЯГОДНОГО СЕЗОНА

С ягодами — схожая история, говорит директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий: период цветения растения прошли хорошо, но из-за длинной весны задержались сельхозработы — нормально они начались только на прошлой неделе. "И по всем регионам такая история", — добавила она. Ополовинить кошельки. Что и почему может подорожать к лету

Она вспоминает, что три года назад из-за ранней весны сорта разного периода созревания плодоносили почти одновременно, и это привело к большому выходу ягоды. "В результате цена стала низкой, но ненадолго — на протяжении двух-трех недель. А потом ягоды не стало, и цена выросла", — сказала собеседница агентства, отметив, что в данной ситуации плохо и потребителю, и производителю.

"Посмотрим, будет ли сейчас такая прессовка сезона, но есть сдвиг по всем культурам. В Европе, судя по всему, такая же ситуация, от них позже поставки идут", — добавила она. Пока клубника дорогая: она поступает из южных регионов, где сильные снегопады в феврале привели к частичной гибели урожая — он ниже, чем в прошлом году, соответственно, цена выше. "Земляника в средней полосе в этом году будет, скорее всего, ближе к концу июня", — заключила Козий.