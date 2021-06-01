МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок в России, заключенные в конце прошлого года, завершили свое действие в понедельник. Однако договоренности в отношении подсолнечного масла сохраняются: розничные цены на него будут фиксированными до октября. Минсельхоз предложил новый способ сдерживания цен на сахар

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены: для сахара они будут действовать до 1 июня, для масла — до 1 октября 2021 года. Пресс-служба кабинета министров указывала, что истечение срока действия ранее заключенных соглашений могло привести к удорожанию данных продуктов.

После завершения ценовых соглашений возникает вопрос: вырастут ли цены на продукты. Российские власти выражали уверенность в том, что производители будут сдерживать цены и после окончания срока действия соглашений.

Бизнес также не ждет удорожания сахара. Так, председатель правления Союза сахаропроизводителей России ("Союзроссахар") Андрей Бодин в мае говорил, что союз и после окончания действия соглашения не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке.

Производство сахара также должно способствовать поддержанию стабильных цен. Так, посевная площадь под сахарную свеклу в России в текущем году увеличится на 15% по сравнению с прошлым годом, до 1,06 миллиона гектаров. Минсельхоз РФ указывал, что с учетом данного фактора производство свеклы в 2021 году составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка 6 миллионов тонн сахара.

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