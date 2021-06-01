МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Обязательная маркировка мороженого и сыров стартует в России во вторник, с 1 июня производители должны наносить на продукцию средства идентификации и предоставлять соответствующие сведения в информационную систему маркировки, такое постановление правительства было принято в декабре 2020 года. Штрафы, пенсии и цены на продукты. Что ждет россиян с 1 июня

Вместе с тем сведения о выводе из оборота данной продукции путем розничной продажи в обязательном порядке необходимо будет предоставлять с 1 декабря 2021 года. Для участников рынка имеются и другие послабления. Так, фермерские хозяйства, которые самостоятельно занимаются розничной продажей собственной молочной продукции, могут не наносить средства идентификации до 1 декабря 2022 года.

Оборот и вывод из оборота немаркированной молочной продукции, произведенной или ввезенной в Россию до даты, с которой нанесение средств идентификации на такую продукцию становится обязательным, допускается до окончания срока годности.

Нанесение на упаковки сыров и мороженого цифровых кодов — первый этап постепенного внедрения маркировки молочной продукции. С 15 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года в России прошел эксперимент по маркировке "молочки", а с 20 января в стране стартовала добровольная маркировка молочных продуктов.

В свою очередь обязательная маркировка производителями молочной продукции со сроком хранения более 40 суток начнет 1 сентября, а продуктов со сроком хранения до 40 дней включительно — 1 декабря текущего года.

ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки) в понедельник сообщил, что компании-участники оборота молочной продукции уже эмитировали 1,145 миллиарда кодов. С 20 января текущего года (когда маркировка стала добровольной) заказ кодов осуществили 826 компаний. По данным Центра, среди производителей мороженого к системе присоединились 84% компаний, производителей сыра — 96%. Что изменится в жизни россиян с 1 июня: штрафы, цены на продукты и пенсии

"Несмотря на пиковые нагрузки в преддверии обязательной маркировки, система работает без задержек и сбоев. В последние дни подготовки отмечается всплеск эмиссии кодов. 27-28 мая нагрузка на систему "Честный знак" выросла в 8 раз. Только за прошедшую неделю компании Unilever, "Карат", Valio и "Молвест" заказали в системе более 87,5 миллиона кодов. При этом 99% документов обрабатывается менее 10 минут", — добавлялось в сообщении ЦРПТ.

В то же время оператор маркировки отмечал, что некоторые компании достаточно поздно начали подготовку, не заключили контракты с интеграторами, поэтому могут не успеть завершить процесс подготовки к 1 июня.

Таким компаниям выделены персональные менеджеры ЦРПТ, которые вместе с интеграторами и профильными ведомствами осуществляют активное взаимодействие и помогают быстрее подключиться к системе. Это, указывал Центр, никак не повлияет на рынок и на потребителей.

ГОТОВНОСТЬ РЫНКА

В компании PepsiCo в минувший четверг сообщили РИА Новости, что завершают необходимые подготовительные мероприятия к запуску маркировки сыров. "Мы плотно взаимодействуем с оператором, что позволяет быстро разрешать все возникающие проблемы. Благодаря основательной и своевременной подготовке мы не видим для себя препятствий для начала работы в условиях обязательной маркировки с 1 июня", — сообщили в компании. Власти не ждут дефицита мороженого с 1 июня

"Агрокомплекс им Н.И. Ткачева" в понедельник заверил, что полностью готов к введению маркировки сыров и мороженого с 1 июня. Гендиректор компании Евгений Хворостина отметил, что агрохолдинг заблаговременно готовился к изменениям.

"Часть наших сыров уже выходит с новым штрих-кодом. С июня мы готовы соответствовать всем требованиям закона, все производимые нами сыры и мороженое будут иметь специальные идентификационные знаки. Все последующие этапы внедрения пройдут по плану", — сказал Хворостина, слова которого приводились в сообщении компании.

В то же время руководитель отдела по взаимодействию с органами госвласти Unilever в России, Украине и Белоруссии Артем Брижицкий говорил РИА Новости в прошлый четверг, что компания с 1 июня с большой долей вероятности будет вынуждена приостановить работу линий для производства мороженого, расположенных в Туле и Омске, если срок запуска маркировки останется прежним.

Брижицкий отмечал, что возможный простой фабрик, время которого может составить 10 дней, будет касаться производства для российского рынка, а не экспортных позиций и связан с отсутствием поставок упаковки с нанесенными кодами маркировки. По словам собеседника агентства, типографии до сих пор не могут завершить процесс установки и наладки нового оборудования по нанесению кодов.

Однако ЦРПТ замечал, что основная причина возможной задержки Unilever — позднее начало подготовки компании и несвоевременный заказ оборудования для верификации кодов на производственных линиях.

В любом случае, потребители с июня не лишатся любимых продуктов. Так, Минсельхоз РФ указывал, что не ожидает ни роста цен, ни дефицита сыров и мороженого после вступления в силу требований по обязательной маркировке.

Сопредседатель комитета по цифровым инициативам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Анна Орлова также подчеркивала, что завершение подготовки некоторых производителей после 1 июня не повлияет на ассортимент ритейлеров. По ее словам, в магазинах будет продаваться продукция без маркировки, выпущенная до 1 июня. Запас таких товаров достаточный, поэтому ассоциация недостатка продукции не предполагает.

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