МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Всю жизнь придется копить на квартиру в Туве, полжизни – в Карачаево-Черкесии и республике Алтай, следует из исследования АКРА. Глава АКРА предсказал рост ставок по ипотеке в России до уровня 2019 года

Так, в числе лидеров по возможности накопить на однокомнатную квартиру на вторичном рынке оказались Ненецкий автономный округ и Магаданская область, там на эти цели потребуется три года. Пять лет — в ХМАО- Югре, шесть лет – в Мурманской области. На Камчатке, Белгородской и Липецкой области на покупку "однушки" придется копить семь лет.

Эксперты также составили список аутсайдеров рэнкинга регионов по возможности накопить на жилье. Так, в Туве потребуется 67 лет делать сбережения. В Карачаево-Черкесии копить придется 38 лет, в Республике Алтай – 32 года, в Ингушетии – 27 лет, в Крыму – 26 лет, в Калмыкии – 24 года.

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса, оказавшая негативное влияние на доходы жителей России, в совокупности с ростом цен на жилье ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру.

Так, в период с 2017 по 2019 год житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на квартиру за восемь лет. В 2020 году условный житель накопил был в процентах от стоимости квартиры лишь 10,8%, против 12,1% в 2019 году, а копить на жилье пришлось бы почти на год дольше, выяснило АКРА.

Для составления рэнкинга АКРА приняло ряд допущений: житель субъекта РФ получает среднедушевой денежный доход в регионе проживания, цены и доходы фиксируются на каждый момент оценки. Кроме того, агентство использовали допущение, что жители тех или иных субъектов потребляют только фиксированный набор товаров и услуг, рассчитываемый в стоимостном выражении для каждого субъекта РФ, а все неиспользованные средства от дохода идут на накопление суммы, необходимой для покупки квартиры.

В качестве объекта покупки АКРА рассматривало квартиру на вторичном рынке условной площадью 33 квадратных метра, поскольку она более доступна для граждан, чем жилье в новостройке (согласно данным ЕМИСС, с 2017 года средние цены на первичном рынке жилья стабильно превосходят цены на вторичном рынке). Агентство исходит из предположения, что рост цен на первичном рынке жилья со временем отражается на вторичном рынке.

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