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Советник Путина назвал срок, когда россияне пересядут на электромобили
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Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все россияне пересядут на... ПРАЙМ, 01.06.2021
авто, электромобили, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все россияне пересядут на электрический транспорт, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.
"Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все", — сказал Эдельгериев.
Согласно расчетам ученых, выбросы СО2 от двигателей внутреннего сгорания являются одним из основных источников выбросов в атмосферу, что увеличивает темп глобального изменения климата.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00.
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