МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Ведущие автоконцерны мира анонсировали выпуск электромобилей и отказ от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, скорее всего, в течение 20-30 лет все россияне пересядут на электрический транспорт, сообщил РИА Новости специальный представитель президента РФ по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев. Почти половина россиян готова пересесть на электрокары

"Ведущие компании автопрома, как международные, так и российские, заявляют о запуске линеек электромобилей. У многих в планах с 2030 году прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Если автомобилей с ДВС не будет, то пересядут на электромобили. Не только чиновники, но и остальные. Я думаю, что в течение 20-30 лет пересядут все", — сказал Эдельгериев.

Согласно расчетам ученых, выбросы СО2 от двигателей внутреннего сгорания являются одним из основных источников выбросов в атмосферу, что увеличивает темп глобального изменения климата.

Полный текст интервью читайте на ria.ru в 11.00.

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