МОСКВА, 1 июн – ПРАЙМ. За первый квартал 2021 года задолженность по счетам за коммунальные услуги не погасили 3,2 миллиона россиян, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда задолжали 2,6 миллиона граждан. Об этом "Известиям" сообщили в ФСПП. Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

Эксперты связывают рост долгов не только с падением доходов россиян. Как отметила исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг "ЖКХ-контроль" Светлана Разворотнева, людей расслабило действовавшее в период пандемии постановление правительства, запрещавшее поставщикам отключать услуги, начислять штрафы и пени. Многие из-за этого вообще перестали платить за ЖКУ. Упавшие доходы заставили активизировать работу по взысканию задолженности, в том числе через суд.

По словам эксперта, люди, которые временное послабление восприняли как полное прощение всех долгов, были удивлены, когда не только накопленные долги, но и все пени и штрафы по ним были в полном объеме включены в их личные счета в начале этого года.

Также воспользовались периодом пандемии недобросовестные управляющие компании, которые вместе с реально накопленными долгами принялись заваливать жильцов платежками с вымышленными задолженностями.

Как рассказал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин, по действующему законодательству долги до полумиллиона рублей рассматриваются судом в порядке приказного производства без вызова ответчика, что в итоге также отразилось на статистике.

Вместе с тем в ФССП уточнили, что коммунальные должники — вторые в рейтинге неплательщиков в России. На первом месте — автолюбители. На 1 апреля с ГИБДД не рассчитались 13,6 миллиона владельцев машин.

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