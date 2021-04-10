МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сейчас новый собственник не обязан оплачивать долги за ЖКУ предыдущего, в соответствии со статьёй 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Плата за коммунальные услуги начинает начисляться ему только с момента государственной регистрации права собственности. Исключение составляет только плата за капитальный ремонт. Долги по нему, если они есть, числятся за конкретным объектом недвижимости, независимо от смены собственника, рассказал агентству "Прайм" партнер юридической компании "Можно" Михаил Кучин.

"Долги по ЖКУ (за исключением капремонта) могут быть переведены на нового собственника только если он сам на это согласится. В противном случае, организация, которая занимается начисление платы за ЖКУ должна самостоятельно разбираться с прежним собственником", — пояснил юрист.

Риелтор научила, как сбить цену на квартиру, которую вы покупаете при покупке квартиры необходимо требовать у собственника справку о состоянии лицевого счета, а также справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам и за капитальный ремонт. Взносы за капитальный ремонт могут быть включены в общую платежку за ЖКУ, а могут приходить отдельными квитанциями, их может собирать одна организация или разные.

Перед покупкой Кучин рекомендует узнать, каким образом и кому собственник оплачивает взносы на капитальный ремонт. Поскольку долги по нему переходят на нового собственника, у вас должно быть подтверждение, что они погашены.

Он также отметил, что даже риэлторы не всегда уделяют этому пункту должное внимание, ограничиваясь справками об отсутствии долгов за ЖКУ, куда может не входить капремонт.

"Помимо справок об отсутствии задолженности, подстраховать себя можно, включив в договор купли-продажи пункт о том, что задолженность продавца по оплате коммунальных услуг покупателю не передается, а в акте приема-передачи объекта, во избежание возможных споров, зафиксировать показания всех приборов учета, которые относятся к данной квартире", — добавляет юрист.

Инвестиции в банкротство. Когда ждать краха рынка недвижимости? после покупки квартиры получили счет на оплату коммунальных услуг, включающий задолженность прежнего владельца квартиры, то следует, во-первых, уведомить в письменной форме управляющую компанию о смене собственника квартиры, приложив копию договора купли-продажи и выписку из ЕГРН, а также уведомить бывшего собственника о необходимости оплаты задолженности.

"В случае, если прежний собственник не погасит задолженность в добровольном порядке, то, скорее всего, вам так и будут выставлять счет с учетом его долга. В этом случае необходимо обращаться в суд с требованием к организации, на которую возложены функции по начислению платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги (УК, МФЦ и т.п.) об исключении из лицевого счета задолженности предыдущего собственника", — разъясняет Кучин.