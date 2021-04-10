Юрист предупредил, кого могут заставить гасить долги экс-владельцев жилья
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Сейчас новый собственник не обязан оплачивать долги за ЖКУ предыдущего, в соответствии со статьёй 153 Жилищного кодекса Российской Федерации. Плата за коммунальные услуги начинает начисляться ему только с момента государственной регистрации права собственности. Исключение составляет только плата за капитальный ремонт. Долги по нему, если они есть, числятся за конкретным объектом недвижимости, независимо от смены собственника, рассказал агентству "Прайм" партнер юридической компании "Можно" Михаил Кучин.
"Долги по ЖКУ (за исключением капремонта) могут быть переведены на нового собственника только если он сам на это согласится. В противном случае, организация, которая занимается начисление платы за ЖКУ должна самостоятельно разбираться с прежним собственником", — пояснил юрист.
Перед покупкой Кучин рекомендует узнать, каким образом и кому собственник оплачивает взносы на капитальный ремонт. Поскольку долги по нему переходят на нового собственника, у вас должно быть подтверждение, что они погашены.
Он также отметил, что даже риэлторы не всегда уделяют этому пункту должное внимание, ограничиваясь справками об отсутствии долгов за ЖКУ, куда может не входить капремонт.
"Помимо справок об отсутствии задолженности, подстраховать себя можно, включив в договор купли-продажи пункт о том, что задолженность продавца по оплате коммунальных услуг покупателю не передается, а в акте приема-передачи объекта, во избежание возможных споров, зафиксировать показания всех приборов учета, которые относятся к данной квартире", — добавляет юрист.
"В случае, если прежний собственник не погасит задолженность в добровольном порядке, то, скорее всего, вам так и будут выставлять счет с учетом его долга. В этом случае необходимо обращаться в суд с требованием к организации, на которую возложены функции по начислению платежей за жилые помещения, коммунальные и прочие услуги (УК, МФЦ и т.п.) об исключении из лицевого счета задолженности предыдущего собственника", — разъясняет Кучин.
https://1prime.ru/legal/20210410/833394128.html