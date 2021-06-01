МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Почти 70% российских родителей считают такси самым удобным и быстрым видом транспорта для поездок с детьми после личного автомобиля, показало совместное исследование "Ситимобила" и ResearchMe, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Сделку "Яндекс.Такси" и "Везет" проверяет прокуратура

Исследование основано на данных 1,5 тысячи пользователей рунета, а также 2 тысяч водителей такси из Москвы, Петербурга и других крупных городов.

"Почти 70% российских родителей считают такси самым удобным и быстрым видом транспорта для поездок с детьми после личного автомобиля…. Особое предпочтение такси отдают россияне, у которых двое или более детей, а также те, чьи дети младше 12 лет", — говорится в исследовании.

Отмечается, что больше всего (35%) родители ценят в такси комфорт, почти четверть опрошенных – скорость поездки. 20% считает, что несомненное преимущество такси в том, что родитель может взять в поездку все необходимое для ребенка. "15% опрошенных важно, что в такси можно соблюдать социальную дистанцию, и ребенок не контактирует с незнакомыми людьми. Ещё 12% выбирают такси, так как во время поездки есть возможность уделять внимание ребенку, а каждый десятый родитель уверен, что в такси дети чувствуют себя спокойнее и увереннее", — выяснили аналитики.

Почти 40% водителей такси, в свою очередь, оценивают поездки с детьми положительно, 30% респондентов не замечают особой разницы при поездке с детьми, для них главное, чтобы родители следили за своим чадом. Почти каждый пятый (18%) признается, что поездки с детьми даются им тяжело, поскольку часто родители не следят за детьми. Еще почти 15% водителей в целом положительно относятся к выполнению заказов с детьми, но капризы и плач ребенка могут доставлять дискомфорт, поясняется в исследовании.

Самым популярным вариантом скоротать время в транспорте оказались гаджеты — почти 30% родителей дают ребенку поиграть в телефон или планшет, 18% включают ребенку мультфильм или кино. Каждый пятый родитель во время поездок развлекает своего ребенка словесными играми. При этом 80% водителей сообщили, что сталкивались с ситуациями, когда пассажир оказывался с ребенком или детьми, но при заказе не указывал эту информацию. Больше 10% водителей приходилось помогать пассажирам успокаивать детей во время поездки, резюмировали авторы исследования.

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