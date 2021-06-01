МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Более двух третей россиян знают о возможности получить туристический кешбэк на детский отдых, но использовать такую возможность планируют лишь 18% родителей, показало исследование сервиса "Зарплата.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. В отелях на российских курортах заканчиваются места

Программа детского кешбэка стартовала в России 25 мая и продлится до 31 августа, поездку можно совершить до 15 сентября. Она действует на отдых в детских лагерях — семьи, купившие путевки, смогут получить компенсацию половины стоимости покупки, но не более 20 тысяч рублей. Исследовательский центр сервиса "Зарплата.ру" опросил почти 2 тысячи россиян в конце мая, в исследовании принимали участие работающие родители.

"Среди работающих родителей 74% респондентов знают о существовании такой программы, из них лишь 18% планируют воспользоваться ее преимуществами. Еще 8% опрошенных хотели бы получить кешбэк, но сомневаются в том, что это удастся. 26% россиян ничего не знают о возможности вернуть деньги за детский отдых", — показало исследование.

По сравнению с прошлым исследованием, которое "Зарплата.ру" проводила две недели назад, информированность россиян о программе выросла на 6%, но желающих воспользоваться ей убавилось. Среди причин отказа родители называют непонятную схему возврата средств (47%), отсутствие карты "Мир", с помощью которой необходимо покупать путевку в лагерь (31%), отсутствие времени и желания разбираться в деталях (15%), неверие в то, что программа действительно работает (7%).

По результатам предыдущего опроса "Зарплаты.ру", в летние, спортивные или языковые лагеря в этом году поедут 13% российских детей. В среднем на путевку родителям придется потратить более 30 тысяч рублей — то есть детский отдых этим летом обойдется гражданам примерно в одну среднюю российскую зарплату, отметили эксперты сервиса.

По данным Ростуризма, летом 2021 года в России должны открыться более 37 тысяч организаций детского отдыха, в которых смогут отдохнуть почти 4,5 миллиона детей.

Читайте также:

Россияне раскупили почти все места в детских лагерях на лето