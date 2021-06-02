ЕЛАБУГА (Татарстан), 2 июн — ПРАЙМ. Проект по созданию альянса группы "Соллерс" и "Камаза" находится в стадии перезапуска, поглощение компании в его рамках не обсуждается, сообщил журналистам основной владелец и глава совета директоров "Соллерса" Вадим Швецов. "Камаз" заявил о планах повышения продаж

"Сильно помешала пандемия, мы не могли просто физически встречаться, потому что процесс альянсов все-таки требует общения живого, а не по видео. Поэтому мы сейчас находимся в стадии перезапуска проекта — будущее покажет", — сказал Швецов.

О намерении автопроизводителей создать альянс стало известно в феврале прошлого года. Газета "Ведомости" отмечала, что интерес "Камаза" к альянсу связан с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, "Соллерс" же сможет расширить рыночные ниши.

Гендиректор "Камаза" в беседе с журналистами говорил, что допускает возможность слияния или обмена активами с "Соллерсом" в рамках создания альянса.

Швецов, отвечая на вопрос о возможности поглощения "Соллерса", сказал: "Нет, мы создаем альянс по синергии. Если синергия совместная будет — будем делать, а если синергии нет — бессмысленная история. В каждом есть своя стратегия, свое будущее".

Группа "Соллерс" — российская автомобильная компания, работающая в партнерстве с Ford, Mazda и Isuzu. Компания владеет производственными площадками, на которых выпускаются российские внедорожники и легкие коммерческие автомобили УАЗ (Ульяновский автомобильный завод), а также бензиновые двигатели ЗМЗ (Заволжский моторный завод).

"Камаз" — крупнейший производитель грузовых автомобилей в России. Имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Казахстане, Пакистане и Индии. Основные акционеры автоконцерна — госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler Truck (15%).

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