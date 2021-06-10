МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бали могут открыть для россиян в августе, заявил министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи. Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми этим летом

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в июле страна может начать прививать от коронавируса по миллиону человек в день.

Лутфи отметил, что в Индонезии всё еще действуют ограничения на прием иностранцев. Он добавил, что прямо сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы вакцинировать весь Бали.

"Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма. Надеюсь, к концу лета нам удастся реализовать эту стратегию и мы сможем пригласить всех россиян на Бали до конца лета, в августе", — сказал он в интервью газете "Известия".

Министр также добавил, что глава управления по санитарному надзору Индонезии направится в Россию 14 июня, чтобы зарегистрировать "Спутник V" для экстренного использования. "И надеюсь, что мы сможем забрать партии "Спутника V" сразу после этого", — сказал он.

По данным минздрава, в Индонезии зарегистрировано более 1,8 миллиона случаев заболевания COVID-19, около 52 тысяч человек скончались. Отмечается, что полностью привиты против коронавируса в Индонезии более 11 миллионов человек, хотя бы одну дозу получили свыше 18 миллионов.

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