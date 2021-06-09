Эксперт дал совет, какое теплое море выбрать в июне в России
МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Если выбирать между Азовским и Черным морем, то Азовское море в июне более теплое, имеет малую глубину, за счет чего достаточно быстро прогревается. Температура воды в первом месяце лета в нем может быть около 25 градусов, рассказала агентству "Прайм" ассистент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Татьяна Ушкац.
"Можно вдоволь насладиться экскурсиями и пешими прогулками по заповедникам, ведь курорты Крыма славятся своим целебным воздухом и климатом. Песчаные пляжи идеально подойдут для отдыха с детьми", — отмечает эксперт.
Если ехать на азовское побережье Крыма, то можно рассмотреть для отдыха поселок Тамань. Он богат на достопримечательности и при этом подходит для спокойного семейного отдыха.
"Ейск – город на берегу Азовского моря, находящийся недалеко от Ростова-на-Дону. Он подходит любителям активного отдыха: аквапарки, дельфинарий, прыжки с парашютом, серфинг, также можно вооружиться удочкой и отправиться ловить "удачу" в уединении на диком пляже. Но стоит быть готовым прихватить с собой палатку, возможны проблемы со съемным жильем", — заметила Ушкац.
Эксперт советует всем планирующим отдых в Крыму все же выбрать мелководье Черного моря и отправиться в Евпаторию, Феодосию или же Керчь.
"Евпатория находится на западном побережье Крыма, с просторными пляжами и многочисленными памятниками архитектуры. Феодосия подойдет как любителям песчаного, так и галечного пляжа. Керчь – один из древнейших городов, находится между двумя морями (Черным и Азовским) имеет богатую историю, живописные пейзажи", — заключила она.
https://1prime.ru/society/20210609/833881110.html