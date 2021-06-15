МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. В России предложили ужесточить правила применения шипованных шин, пишет "Коммерсант". В ГИБДД рассказали о схеме уклонения от уплаты штрафов

С соответствующей инициативой выступила ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей. Она предложила МВД, Минтрансу и Госдуме обязать, в частности, автомобили с такими покрышками не ездить быстрее 80 километров в час и иметь под стеклом опознавательный знак "Ш". Водителей, использующих покрышки с шипами летом, требуют штрафовать на 2 тысячи рублей.

Жесткость своей инициативы дорожники объясняют ущербом, который шипы наносят покрытию, а также рисками для выполнения нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Они напоминают, что из-за бесконтрольного применения шипов уже через один-два года снова появляется колея.

Сегодня формально запрещено ездить на шипованных шинах в июне—августе, но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.

В Минтрансе считают, что проблему износа дорог нужно решать "комплексно, в том числе и за счет повышения требований к дорожно-строительным материалам и подходам к выбору асфальтобетонных смесей".

В свою очередь, ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанности вешать знак "Ш" и дополнительные запреты.

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