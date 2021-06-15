МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Автопутешествие по маршруту Москва — Сочи для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 25,5 тысячи рублей в одну сторону, говорится в исследовании компаний "СберАвто" и "Эвотор", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Авиакомпании исчерпали возможности отправки туристов на Черное море

"Путешествие по маршруту Москва — Сочи для семьи из четырех человек займет около 35 часов и обойдется в среднем в 25 497 рублей в одну сторону", — пишут эксперты. Для исследования аналитики выбрали маршрут по трассе М4 и рассчитали расходы с учетом нескольких технических остановок, перерыва на обед в Воронеже, а также ужина и ночевки в Ростове-на-Дону.

Трасса М4 включает 19 платных участков стоимостью 1750 рублей при оплате наличными или 1400 рублей, если использовать транспондер (стоимость транспондера — в среднем 1600 рублей). Расходы на бензин для автомобиля среднего класса на такую дорогу составят в среднем 6 127 рублей в одну сторону.

Перед долгой дорогой рекомендуется подготовить автомобиль к поездке. Например, рекомендуется заменить масло и фильтры, если это не было сделано в начале сезона. Эти работы обойдутся в среднем в 5 960 рублей. Также необходимо проверить комплектации автомобильной аптечки и набора автомобилиста. Средняя цена на набор автомобилиста составляет 1660 рублей, автомобильной аптечки — 378 рублей. Также в дороге понадобится омывающая жидкость, средняя цена которой составляет 123 рубля.

Для комфортной поездки пассажирам пригодятся автомобильные подушки, средняя цена — 720 рублей. Вода на четверых и снеки в дорогу обойдутся примерно в 660 рублей. Пригодятся также солнечные очки.

Средняя стоимость обеда в недорогом кафе в Воронеже на четверых составит 1120 рублей. Средняя цена на номер на четверых в гостинице в Ростове-на-Дону в среднем обойдется в 3744 рубля, а ужин в ростовском кафе на четверых — 1280 рублей.

Дорога между Ростовом-на-Дону и Сочи занимает 8-9 часов, поэтому в дороге обязательно потребуются технические перерывы и перекусы в придорожных кафе.

"Краснодарский край остается в топе направлений для автопутешествий у россиян этим летом. Поездки на автомобиле не только позволяют получить совершенно новый опыт путешествия, но и в текущей эпидемиологической ситуации остаются наиболее безопасным способом передвижения. Для дальних поездок мы советуем выбирать кроссоверы — такие как Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan или Skoda Kodiaq", — рекомендует финансовый директор "СберАвто" Андрей Кузин.

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