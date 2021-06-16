МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Недобросовестные кандидаты в водители, пытаясь списать на экзамене на права в Москве, прячут технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви, а в сравнении с прошлым годом любителей списать ловили в два раза чаще, сообщили РИА Новости в столичной Госавтоинспекции. Россиянам пригрозили уголовным наказанием за подсказки при сдаче на права

"Кандидаты в водители, пытаясь успешно сдать тестирование, размещают технические устройства в медицинских масках, на одежде и даже в обуви", — говорится в ответе управления на соответствующий запрос РИА Новости.

Уточняется, что за 2021 год выявлено 18 попыток списать с помощью технических средств, что в 2,5 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года.

При сдаче экзамена, уточнили в управлении, все выявленные факты использования устройств пресекаются сотрудниками ГИБДД, а нарушителей доставляют в полицию.

"Столичная Госавтоинспекция напоминает, что за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, предусмотрена ответственность в порядке статьи 138.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — также говорится в ответе управления.

Все помещения, где проходит экзамен, напомнили в ГИБДД, оборудованы видеокамерами.

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