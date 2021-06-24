МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Михаил Гуцериев, занимающий пост главы совета директоров "Русснефти", принял решение о выходе из его состава, сообщает компания.

"Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров ПАО НК "Русснефть". Соответствующее заявление поступило в компанию", — говорится в релизе.

Компания не уточняет, в связи с чем принято такое решение.

В понедельник Евросоюз включил Гуцериева в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн. Председатель совета директоров и один из основных бенефициаров "Русснефти" — Гуцериев.