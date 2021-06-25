МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. По общему правилу, экспорт лекарственных препаратов из России осуществляется без ограничений, предусмотренных российским законодательством и законодательством о внешнеторговой деятельности, о чем говорится в Федеральном законе "Об обращении лекарственных средств". Однако перемещение лекарств, ограниченных в обороте, регулируется также решением Коллегии Евразийской экономической комиссии. Об этом агентству "Прайм" рассказала юрист практики здравоохранения и технологии BGP Litigation Анастасия Мырсина.

Так, препараты, которые не содержат в себе наркотических и психотропных веществ, можно вывозить без уплаты пошлины только для личного пользования.

"Если речь идет о физических лицах, то такой вывоз возможен при наличии подтверждающих медицинских документов с указанием наименования и количества препарата по установленному рецепту. Для юрлиц обязательным является наличие специальной лицензии", — указывает эксперт.

Названы самые необходимые в отпуске лекарства

"Формулировка "и его производные" значительно расширяет список наркотических веществ, подлежащих контролю на территории РФ, ведь вопрос о том, является ли то или иное вещество производным от другого, решает эксперт. Словосочетание "и его производные" было введено, чтобы избежать необходимости вносить изменения в Перечень каждый раз, когда появляется новое вещество", — говорит юрист.