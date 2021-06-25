МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Российские потребители готовы пересесть на электромобили, но пока не могут себе этого позволить, заявил в интервью РИА Новости глава энергетической компании BP Россия Дэвид Кэмпбелл. В WWF рассказали, можно ли считать электромобили экологичным транспортом

"Они точно к этому готовы", — ответил он на вопрос о том, готовы ли люди в России пересесть на электромобили.

"Думаю, люди пересядут на электромобили, но сделают это только тогда, когда смогут их себе позволить. Пока в России ситуация обстоит по-другому. Но я считаю, что это случится, и начнется все с больших городов", — добавил Кэмпбелл.

При этом по-прежнему остается нерешенным вопрос с зарядками, пояснил он. Рынку электромобилей в России нужна будет зарядная инфраструктура, причем для развития необходимо инвестировать одновременно и в зарядки, и в сами электромобили.

Он привел в пример положительные изменения в этом направлении в своей родной Великобритании — там число проданных за последнее время электромобилей уже превысило число машин с двигателем внутреннего сгорания, а производители работают над тем, чтобы сделать электромобили более дешевыми. Кроме того, существенные изменения происходят в цепочке поставок, так как для производства накопительных элементов электрокаров нужны такие редкие металлы, как кобальт и литий.

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