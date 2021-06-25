МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Аналитики Авто.ру нашли в России автомобиль Ока, который с момента своего выпуска с конвейера в 2006 году сменил уже более 200 владельцев. В России утвердили новые правила обжалования штрафа ГИБДД

Специалисты сайта, через который в среднем в год продается около 1,5 миллиона подержаных машин, изучили 2 тысячи объявлений и составили рейтинг автомобилей, у которых чаще всего меняются владельцы. Для исследования были выбраны машины возрастом 10 и 15 лет, произведенные, соответственно, в 2006 и 2011 годах.

"Рекордное количество владельцев числится за автомобилем Ока 2006 года выпуска (на тот момент еще Lada): за 15 лет она, по документам, сменила 203 хозяина. Судя по истории регистрационных действий, машину использовали для того, чтобы на нее оформлять "красивые" госномера", — говорится в исследовании.

Среди других рекордсменов по количеству регистраций: Lada 2107 — 129, Daewoo Matiz — 60 записей, Ford Focus — 44 записи.

"Если рассматривать 10-летние Mercedes-Benz CL, то они выставлялись на продажу в среднем каждые 2,4 года, а те, что 2006 года выпуска, — уже каждые 2,1 года. Land Rover Range Rover Sport, которому 10 лет, находил новых хозяев каждые 2,5 года, а 15-летний — 2,3 года", — подсчитали эксперты.

Они уточнили, что в целом быстрее всего расстаются со своими автомобилями хозяева премиальных моделей. При этом чем старше становится автомобиль, тем быстрее он меняет собственников.

В числе лидеров оказались также автомобили классом ниже: 10-летние Lada 2113 — меняют владельцев чуть реже, чем раз в два года, — и Volkswagen Golf R — задерживается у водителей в среднем на 1 год и 8 месяцев.

Такие премиальные автомобили 2011 года выпуска, как Audi A7, Lexus IS, Mercedes-Benz CLS, С-класса, Porsche Panamera, меняют хозяев примерно каждые 2,5 года. Среди наиболее бюджетных моделей не задерживаются надолго у одного владельца Lada Granta и 2114: за первые 10 лет владения их перепродают каждые 2,5 года.

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