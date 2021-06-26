МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Новый порядок получения информации о штрафах ГИБДД снимет некоторые разногласия, связанные со своевременной оплатой и обжалованием наказания, рассказал в эфире радио Sputnik автоюрист общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько. Россиян предупредили о неожиданных штрафах для автомобилистов за городом

Ранее правительство утвердило порядок получения и обжалования постановлений о штрафах, начисленных с помощью систем фотовидеофиксации, через портал госуслуг.

С 1 сентября обжаловать наказание можно будет в электронной форме. Сейчас для этого автовладелец должен прийти в подразделение ГИБДД или отправить заявление по обычной почте. Извещение о штрафах будет считаться полученным на следующий день после поступления в систему, даже если гражданин не заходил в личный кабинет. Правило коснется тех, кто отказался получать эту информацию с помощью обычной почты

"Многие говорят, что не получали штрафы, что документов нет. Бумажный документооборот сложнее, он более дорогостоящий, хлопотный. Система госуслуг давным-давно вошла в нашу жизнь. Мы согласились зарегистрироваться там и коммуницировать с государством в электронной форме, и нет ничего странного в том, что оно будет присылать нам в этой форме документы. Так будет удобнее и государству, и гражданам", – пояснил юрист.

В то же время он предупредил о сложностях, с которыми могут столкнуться автовладельцы. Готовь кошелек. В России меняют правила техосмотра подержанных авто

"До сих пор бывает так, что письмо вроде бы направили, а оно не дошло. Система должна работать безотказно, чтобы такого не было. Самое главное, там есть оговорка, что если гражданин зашел на портал госуслуг, то письмо считается полученным, даже если он его не открывал, не читал, просто зашел под своей учетной записью. Между тем на портале госуслуг порой очень много писем, и мы их не открываем. Придется быть более внимательными и понимать, что даже если мы не открыли письмо, то все равно считаемся извещенными, и сроки идут", – объяснил Радько.

По новым правилам, если гражданин не заходил на портал госуслуг в течение семи дней, письмо должно быть распечатано и отправлено ему в бумажном виде. В этом случае гражданин может лишиться возможности оплатить штраф со скидкой.

Сначала письмо генерируется в электронной форме, система ждет семь дней. Если гражданин не заходит, письмо распечатывается и отправляется ему. А двадцать дней с момента вынесения постановления о штрафе идут и никак не приостанавливаются, и гражданин может получить штраф по истечении срока для льготной оплаты. "Поэтому почаще проверяйте непрочитанные письма", – посоветовал Радько.

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