МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила получения и обжалования штрафов ГИБДД с камер через портал госуслуг, пишет "Коммерсант". Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Электронное штрафное уведомление будет считаться врученным адресату, даже если человек зашел на портал, например, получить QR-код для посещения ресторана в Москве или оформить загранпаспорт. Новый порядок вступит в силу с первого сентября.

Сейчас для обжалования постановлений ГИБДД гражданину нужно лично явиться в подразделение инспекции либо направить заявление по почте. Ежегодно автовладельцы обжалуют несколько сотен тысяч таких штрафов. В конце 2020 года Госдума приняла поправки к КоАП — людям позволят обжаловать штрафы в электронной форме через портал госуслуг с помощью электронной подписи.

Правительство предложило новую схему вручения постановлений — именно с этого момента отсчитывается отпущенный гражданину законом десятидневный срок на обжалование. Если автовладелец согласен получать уведомления только через портал, без получения бумажной версии в почтовый ящик, документ о штрафе будет считаться врученным ему на следующий день после поступления в систему, даже если гражданин в личный кабинет не заходил. Соответствующие уведомления будут разосланы с помощью SMS, push-cообщений, на почту и по другим каналам.

Если же такого согласия автовладелец не давал, то "письмо счастья" считается врученным, если он зашел в личный кабинет на портал госуслуг хотя бы раз в течение семи дней после размещения документа в системе. В противном случае электронный штраф преобразуют в обычное бумажное письмо.

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